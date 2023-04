Polícia cumpre 10 mandados de internação provisória em 5 Estados contra menores envolvidos em ataques a escolas

Na manhã desta quarta-feira (19), a Polícia Civil deflagrou a Operação Escola Segura em 5 Estados do país para cumprir 10 mandados de internação provisória e 13 de busca e apreensão domiciliar contra menores envolvidos em ataques a escolas.





Além de SC, participam da ação agentes do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná.





Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, são cumpridos também 11 afastamentos de sigilo de dados.





As investigações da polícia civil iniciaram logo após o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no Vale do Itajaí, no dia 5 de abril deste ano. Quatro crianças acabaram mortas.





A partir do crime, então foram localizados outros indivíduos que estariam planejando ataques por meio das redes sociais.





De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), as ordens judiciais da operação foram deferidas pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau.





Os menores estão sendo investigados pela suposta prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, além de crimes do estatuto do desarmamento.





A “Operação Escola Segura” é Capitaneada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.





(Gazeta Brasil)