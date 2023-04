GSI de Lula interage, abre portas e até serve água para vândalos no Planalto

Imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostram a atuação de membros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do presidente Lula durante a depredação do prédio, em 08 de janeiro. As imagens, divulgadas pelo canal CNN, mostram, inclusive, o ministro Gonçalves Dias, chefe do GSI, circulando pelo palácio.





Um homem, identificado pelo canal como militar do GSI, chega a abrir uma porta para que os vândalos tivessem acesso a uma sala. Instantes depois, os invasores saem bebendo água.





Algumas portas também são abertas por homens identificados como membros do GSI, o que facilitou o trânsito dos baderneiros pelo palácio.





Em um dos momentos, uma pessoa identificada como militar do gabinete observa um dos vândalos carregando um extintor de incêndio. Nada é feito por parte do funcionário.





O canal afirma que são mais de 160 horas de gravação, com imagens registradas por 22 câmeras.





(Diário do Poder)