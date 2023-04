MPF pede que União pague R$ 128 mi por morte de Genivaldo

Em Sergipe, o Ministério Público Federal (MPF) pediu que a União pague uma indenização de R$ 128 milhões em danos morais coletivos em razão da morte de Genivaldo Santos, que foi sufocado e morto dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em maio de 2022. O pedido foi enviado à Justiça Federal no último dia 19. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.





A quantia foi sugerida pelas entidades Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro) e o Centro Santos Dias de Direitos Humanos. O valor será pago a um fundo que desenvolve políticas antirracistas.





O MPF quer ainda a instalação de câmeras nos uniformes e nos carros da PRF.