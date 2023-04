Página inicial Ceará Cidades do interior têm água até o telhado e estradas bloqueadas

O fim de semana de fortes chuvas gerou transtornos em diversas cidades neste fim de semana, 1º e 2 de abril. Em Russas, os estabelecimentos nas ilhotas às margens do Rio Jaguaribe tiveram água até o telhado. O caso chamou atenção dos moradores, que filmaram e compartilharam imagens nas redes sociais de comércios debaixo d'água.





Em Iguatu, no interior do Ceará, a área alagada após um açude transbordar rendeu uma fartura de peixe, pescado facilmente apenas com as mãos. Vídeos gravados por testemunhas mostram dezenas de pessoas retirando os peixes da água e armazenando eles em veículos, para serem transportados para outros locais.





Oito estradas estaduais no Ceará estão com bloqueio parcial ou total devido às chuvas; algumas delas estão alagadas e são perigosas para pedestres e motoristas; outras colapsaram com a força da correnteza, como em Aracoiaba, na CE-464.





As fortes chuvas que ocorrem no estado no fim de semana também romperam uma estrada em Aracoiaba e causaram deslizamento de rochas em uma via que dá acesso à cidade de Guaramiranga.