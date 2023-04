PM disponibiliza viaturas para ronda nas escolas de Sobral

A medida tem como objetivo garantir a segurança nas escolas e tranquilidade dos pais.

Diante das recentes ameaças à comunidade escolar feitas nas redes sociais, o Sistema de Comunicação Paraíso, questionou as autoridades competentes, sobre quais são as ações efetivas e preventivas tomadas para garantir a segurança e a tranquilidade dos pais, alunos e corpo docente.





O Portal Paraíso falou com o sub-comandante do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) de Sobral o Capitão Pessoa, sobre o assunto. De acordo com o sub-comandante, para garantir a segurança, a Polícia Militar lançou uma diretriz operacional determinando a ampliação da ronda escolar para todas as viaturas de serviço, através de patrulhamento aproximado e visitas às escolas, a fim de tranquilizar a comunidade e garantir a segurança pública no ambiente de ensino.





“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social também lançou uma cartilha , a qual compartilhamos, com orientações gerais sobre segurança escolar e a respeito de notícias falsas e ameaças compartilhadas por qualquer meio”, disse.





A Polícia Militar e a Polícia Civil, em conjunto com a força pública municipal, tem trabalhado com foco na prevenção e as ações de cunho investigativo são sigilosas.





O Portal Paraíso perguntou ao capitão Pessoa se a PM realizou prisão algum suspeito. O oficial afimrou que “Polícia Militar e a Polícia Civil tem trabalhado com foco na prevenção e as ações de cunho investigativo são sigilosas”.





“Os pais têm o dever de cuidado com seus filhos. Isso importa dizer que as medidas educação devem começar em casa. As escolas já são ambientes seguros e dispõem de protocolos de segurança que vão desde o controle de acesso, a vigilância eletrônica e o apoio das forças de segurança através das rondas e visitas” disse capitão Pessoa.





Para denúncias, a população pode entrar em contato com 190 e 181.

A PM possui um WhatsApp para denúncias: 8821446242.





A Polícia Civil de Sobral disponibiliza, também, WhatsApp 8836774711 a serviço da população.





Via Edwalcyr Santos