Polícia Civil prende menor envolvido em tentativa de homicídio em Sobral

A Polícia Civil por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) vinculado à Delegacia Regional de Sobral, efetuou nesta sexta-feira (14), a apreensão do menor de iniciais L. E. F. M., de 15 anos, investigado por participar de 02 (duas) tentativas de homicídio cometidas no dia 29 do mês de julho de 2022 no distrito de Jaibaras e no bairro Dom Expedito em Sobral.





A apreensão do menor ocorreu em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão de Menor expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sobral. Na oportunidade foi cumprido ainda Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar.





As investigações seguem para que os demais participantes do crime sejam identificados e responsabilizados na forma da lei.





Fonte: Polícia Civil