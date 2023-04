Polícia Civil captura dois chefes de facção por atuação no Maracanaú

Uma ofensiva coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), resultou, na quinta-feira (13), na localização e prisão de dois homens, apontados pela Polícia Civil, como chefes de um coletivo criminoso, com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza.





Os alvos possuíam mandados de prisão preventiva e foram localizados em Maracanaú – Região pertencente à Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) do Ceará. Armas e munições foram apreendidos em posse dos suspeitos.





Paulo Alexsandro Ferreira Portela (29), o “Sorvete”, com passagens por roubo, e Marciano Alves de Oliveira (34), Vulgo “Marcinho Playnet” foram presos nessa quinta-feira (13), em posse de pistolas, munições e celulares. Com base nos levantamentos investigativos, a dupla é apontada como responsável pela tomada de decisões dentro de uma organização criminosa, bem como a venda de drogas, compra e distribuição de armas, além de serem investigados como partícipes de homicídios cometidos na RMF. Em desfavor deles, existiam decisões judiciais em aberto por integrar organização criminosa. No momento do cumprimento destes mandados, os alvos tentaram se evadir do local.





Eles, que estavam escondidos em um imóvel, foram capturados e levados à delegacia especializada. Na unidade, além dos mandados de prisão serem cumpridos, os suspeitos foram autuados em flagrante por posse compartilhada de arma de fogo com numeração suprimida, receptação e resistência. Além da apreensão do armamento, dois carros, uma moto e oito celulares foram apreendidos.





(CN7)