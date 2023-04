Polícia Civil cumpre 4 mandados em Santana do Acaraú na tarde desta terça-feira (4).

Policiais civis cumpriram 4 mandados, um de prisão e outros três de busca e apreensão de adolescentes em conflito com a lei, na tarde desta terça-feira, dia 4.





As diligências ocorreram em menos de uma hora, em três pontos diferentes de Santana do Acaraú.

A primeira se deu no bairro Jericó em que um indivíduo estava com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica.





A segunda abordagem, se deu em um bar no bairro do cemitério, no momento em que um indivíduo de 19 anos estava jogando sinuca e contra ela possuía dois mandados de busca e apreensão por atos infracionais análogos ao crimes de roubo e de homicídio, cometidos quando o mesmo ainda era adolescente.





E a última abordagem, aconteceu no bairro João Alfredo contra um indivíduo de 18 anos que possuía em seu desfavor um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado ainda quando era adolescente.





Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Acaraú para os procedimentos cabíveis e agora permanecem à disposição da justiça.