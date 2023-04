Camilo Santana confirma suspensão do novo Ensino Médio

Portaria deve ser publicada na quarta-feira (5) e também suspende alterações no Enem que começariam a valer a partir do próximo ano.

O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou hoje (4) a paralisação do calendário de implementação do novo ensino médio. A portaria deve ser publicada nesta quarta-feira (5), suspendendo os efeitos da portaria 521, que estabelecia a reforma.





Também ficam suspensas as discussões sobre alterações no Enem que começariam a valer a partir do próximo ano.





Santana retrocedeu em seu discurso de defesa da reforma do ensino médio. Em mais de uma ocasião, ele se posicionado pela manutenção da política, herdada do governo Temer, o que contrariou alas do PT próximas ao presidente Lula.





“Reconhecemos que não houve um diálogo mais aprofundado da sua implementação, não houve uma coordenação por parte do MEC, e uma necessidade de a gente poder rever toda essa discussão. Vamos manter o diálogo, fortalecer a comissão, ampliar o debate, incluindo o congresso para que no final possamos apresentar”, disse Santana.





(Terra Brasil Notícias)