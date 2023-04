POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE HOMEM SUSPEITO DE MATAR O PRÓPRIO CUNHADO NA ZONA RURAL DE GRANJA/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de policiais civis lotados no NÚCLEO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA, com apoio do NAI, DA DELEGACIA REGIONAL DE CAMOCIM deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva na cidade de Senador Sá, em desfavor de um rapaz bastante conhecido da polícia, José Pedro de Oliveira, vulgo " Zé Caiana", suspeito de matar seu próprio cunhado com golpes de faca em uma bebedeira na zona rural do município de Granja, crime ocorrido em novembro de 2022.





O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1° Vara Criminal da Comarca de Granja/CE. O indivíduo objeto do mandado não resistiu a prisão.





O indivíduo será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.