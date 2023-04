Jovem que cheirou pimenta segue se recuperando e toma sol pela 1ª vez no hospital

A trancista Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que foi hospitalizada após cheirar pimenta, tomou sol pela 1ª vez no hospital nesta terça-feira (4). A jovem está internada desde 17 de fevereiro em Anápolis, Goiás.





A mãe dela, Adriana Medeiros, compartilhou o momento em suas redes sociais. "Cada conquista dela é uma realização para nós", disse.





Ela compartilhou nesta quarta-feira (5) que a filha passou por um procedimento para retirar a sonda do nariz e inserção de um tubo no estômago para a alimentação.





"Foi retirado a sonda do nariz, que era por onde ela se alimentava anteriormente, com isso conseguimos oferecer mais conforto a ela", descreveu.





Thaís segue fazendo fisioterapia no mínimo quatro vezes ao dia e já consegue manter a coluna firme enquanto fica sentada.





REAÇÃO ALÉRGICA IMEDIATA





Thaís sofreu um edema cerebral no dia 17 de fevereiro após cheirar um vidro de pimenta-bode. Em reação imediata, jovem perdeu o ar e foi encaminhada a um hospital de Anápolis, onde ficou internada e recebeu sedação intensa.





O namorado de Thaís, Matheus Lopes, relatou que ela estava com pneumonia no dia em que ocorreu o incidente. Ambos estavam na cozinha da casa do técnico em informática, com os pais e a irmã dele, quando Thaís cheirou a pimenta.





"Minha irmã diz que ela pegou o pote para sentir o cheiro e, de repente, correu para o quarto para pegar a bombinha e os remédios. Minutos depois minha irmã apareceu na sala para me chamar, dizendo que ela estava passando mal", disse ele.





