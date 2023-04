Prefeita de Nova Russas reduz próprio salário, do vice e dos secretários

Com as constantes reduções do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, principal fonte de receita das prefeituras, Giordanna Mano, prefeita de Nova Russas, tomou uma medida inusitada, reduziu seu salário, do vice-prefeito e de secretários municipais.





A redução ocorreu em 25%, atingindo também o vice-prefeito Anderson Pedrosa e de todo o secretariado, com projeto aprovado na Câmara Municipal de Nova Russas nesta sexta-feira (28).





A medida vale por três meses e atinge também ocupantes de cargos comissionados e os que possuem funções gratificadas. Conforme mensagem da prefeita enviada à Camara, a ação remete ao ditado popular “cortar na própria carne”.





Estão suspensas a concessão de diárias e horas extras pelo mesmo período (90 dias) a todos os servidores.





De acordo com a prefeita, "a crise gerada pela redução dos repasses federais tem atingido todas as prefeituras indistintamente, de modo que todos devemos nos sacrificar para juntos superar esse momento difícil e colocar o caixa em ordem sem penalizar os mais humildes”.





