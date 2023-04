Verônica Costa é condenada à prisão por torturar ex-marido

Nesta terça-feira (12), a 2ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro aumentou a pena da vereadora Verônica Costa (PL), a Mãe Loura, para dez anos e oito meses, por torturar seu ex-marido Márcio Costa. Em primeira instância, a funkeira já havia sido condenada a cinco anos e dez meses de prisão, mas agora, em decisão contrária à apelação do Ministério Público, teve sua pena praticamente dobrada.





Os desembargadores decidiram pelo cumprimento da pena em regime fechado, inicialmente. Eles confirmaram a decisão do juiz Marcelo Oliveira da Silva, da 16ª Vara Criminal, em 2019, que determinou que Verônica também perdesse o cargo de vereadora.





O caso se tornou público em fevereiro de 2011, após o então marido da vereadora denunciar as agressões à Polícia Civil.





Ao receber a informação acerca da sentença expedida nesta terça, o ex-marido da parlamentar ficou aliviado com a definição do episódio. Ele disse que a resolução do caso “demorou, mas graças a Deus a Justiça foi feita”.





Márcio mora em Miami, nos Estados Unidos, há deez anos. Na época do ocorrido, ele teve de se mudar algumas vezes até que decidiu sair do Brasil após ameaças de morte.





– Mesmo depois desse ocorrido, de ser torturado, de ter ficado em coma no hospital na UTI, ela ainda estava procurando matadores para me executar. Soube por outras pessoas que conhecíamos em comum. Eu fiquei numa situação no Rio de Janeiro muito difícil, andando com medo nas ruas, trocando de endereço toda hora. Minha vida virou uma loucura. Eu fui obrigado a sair do país – relatou.