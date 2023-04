VEXAME MUNDIAL: Editora do Wall Street Journal sobre Lula: "Demagogo obcecado"

Para Mary Anastasia O’Grady, o presidente brasileiro está "se aproximando dos inimigos da América".

Em artigo de opinião publicado neste domingo (16), a editora do Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, pontuou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem se aproximado de um “elenco de ditadores inimigos da América”. Para a jornalista, o petista se apresenta como um “revolucionário envelhecido”, mas na verdade é um “demagogo obcecado por dinheiro e poder”.





No texto, O’Grady destacou que, embora líderes da direita e esquerda de 54 países tenham assinado uma declaração conjunta contra os terrores praticados na Nicarágua por Daniel Ortega, Lula recusou incluir o Brasil no documento. Entre as denúncias que constavam na declaração, estavam as violações aos direitos humanos de indígenas, afrodescendentes e católicos.





– O terror do estado da Nicarágua é repulsivo para os líderes de todo o mundo e de ambos os lados da divisão política. Os signatários da declaração de Genebra emitida em março incluíram governos de centro-esquerda no Chile, Canadá, Espanha e Estados Unidos. O Brasil recusou-se a assinar. Mais tarde, ofereceu algumas bobagens sobre a busca de diálogo entre Ortega e suas vítimas, que foram caçadas, espancadas, presas, deportadas e às vezes assassinadas por sua oposição pacífica à ditadura militar – escreveu O’Grady.





Na sequência, a editora do WSJ ainda apontou que Lula tem flertado com outros regimes antidemocráticos para além de seus velhos amigos, Cuba, Bolívia e Venezuela.





– Em seus primeiros 100 dias no cargo, da Silva fez questão de se aproximar da Rússia, China e Irã. (…) O Brasil está tão obcecado em demonstrar sua independência dos EUA que decidiu se aliar a um dos estados antidemocráticos mais notórios do mundo e um dos principais exportadores de terrorismo [Irã]? – questionou a jornalista.





A comunicadora prosseguiu expressando indignação diante do fato de Lula estar atribuindo à Ucrânia parte da culpa pela guerra com a Rússia. Para O’Grady trata-se de “um tolo relativismo moral” dizer que o país invadido também é culpado.





A jornalista ainda não esqueceu de mencionar a aproximação de Lula do presidente chinês Xi Jinping, que “está ameaçando acabar com a democracia em Taiwan, assim como fez com uma repressão brutal em Hong Kong”.





– Os dois grandes países [Brasil e China] têm uma importante relação comercial. Mas o anúncio de Lula de que o Brasil em breve se tornará um importante destino para projetos de infraestrutura chineses parece suspeito, dada a reputação da China de corrupção e construção de má qualidade – acrescentou.





Para O’Grady, a “simpatia com o Kremlin, lamber botas em Pequim, curvar-se a Teerã e proteger Ortega são declarações de apoio político a déspotas antiamericanos” e também uma “forma de manter a porta aberta para toda e qualquer fonte de capital, inclusive de grupos do crime organizado que entraram na política”.





