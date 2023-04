“Blocão” de Lira na Câmara faz base do governo virar minoria

Após a oficialização do “blocão” de 173 deputados federais formado na Câmara pelo União Brasil, PP, Federação PSDB-Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota, o governo Lula terá de suar bastante se quiser aprovar suas pautas com uma minoria de apenas 95 deputados no grupo governista da Casa.





A razão para isso é que, além do grupo de mais de 170 parlamentares formado por partidos do Centrão, como o União Brasil e o PP, outro bloco de 142 deputados, composto pelo MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, também deve dificultar a vida da base governista, já que uma parte considerável dos congressistas dessas legendas se opõe fortemente à administração de Lula.





Fora de toda essa divisão estão ainda o PL, partido que mais elegeu deputados para a atual legislatura, com 99 parlamentares, e o Novo, com seus três deputados, ambos com forte oposição ao governo. Com esse quadro, os três grupos, somados, passam de 81% do número de congressistas da Câmara.





Do lado da gestão petista, por sua vez, o alinhamento automático ao governo Lula ficará apenas a cargo da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), com seus 81 deputados, e da Federação PSOL-Rede e seus 14 parlamentares. Esse número, porém, não chega sequer a 19% do total de deputados.





