VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: JOVEM É ASSASSINADO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Na manhã desta segunda-feira, dia 17, um jovem foi encontrado morto nas proximidades do açude Mucambinho, entre os bairros Terrenos Novos e Caiçara. De acordo com informações, homens estavam trabalhando nas proximidades do açude, quando avistaram um corpo de um jovem com sangue ao lado, acionaram a polícia e informaram o fato.





Informações apontam que o jovem estava desaparecido desde o dia de ontem (16), e hoje foi encontrado com marcas de tiros, o que possivelmente pode ter sido uma execução.





A Perícia foi acionada para realização dos procedimentos de praxe.





A vítima foi identificada como Gabriel Severino da Silva, 22 anos, conhecido por "Carioca”, natural de Sobral, residia no bairro Terrenos Novos.





A polícia civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Sobral Favela News