Advogado Di Angelis Morais é assassinado a tiros em Fortaleza

O advogado cearense, Francisco Di Angelis Duarte de Morais, 45 anos, foi assassinado na noite deste sábado (6), em Fortaleza. Di Angelis chegava em casa, no bairro Parquelândia, quando foi surpreendido pelos criminosos. Há relatos que três homens participara da execução.





Di Angilis era especializado na aérea de Direito Político e advogava para o Grupo Dom7, pertencente ao jornalista Donizete Arruda. Entre outras empresas do grupo estão o Jornal do Cariri e a rede de emissoras de rádio Plus FM, espalhados no Ceará.





O velório está previsto para a Funerária Ternura, a partir das 9 horas deste domingo (7).





(Flávio Pinto News)