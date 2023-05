Após golpe da filha de R$ 800 milhões, Valdemiro recebe ordem de despejo e polícia é acionada

Veldemiro Santiago acaba de passar por mais um escândalo envolvendo sua igreja. Após uma série de problemas financeiros e dívidas, o líder da Mundial do Poder de Deus recebeu uma ordem de despejo com uso de força policial.





De acordo com a coluna de Rogério Gentile, da Folha de S. Paulo, a juíza Juliana Francini dos Reis de Oliveira condenou o pastor a pagar parcelas atrasadas e a deixar imediatamente o templo localizado em Monte Alto, no interior de São Paulo.





A Justiça paulista ainda determinou que a polícia pode arrombar o imóvel para retirar a igreja do imóvel. A ideia é que o local seja desocupado voluntariamente.





A dívida envolvendo Valdemiro Santiago se encontra por volta de R$ 15 mil. A igreja se defende e afirma que há abuso nos juros e alega que não houve abatimento de parcelas que já foram pagas. O pastor pode recorrer na Justiça.









MUITOS PROBLEMAS FINANCEIROS





Não é segredo para ninguém que a Igreja Mundial do Poder de Deus passa por um momento grave de crise financeira. São mais de 6 mil templos por todo o Brasil, de acordo com o seu site oficial. Vários desses templos foram desmontados e muitos imóveis entregues aos respectivos proprietários.





A igreja também afirma que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, por isso sua ajuda comunitária deveria ser levada em conta em meio a essas ordens de despejo.





PARA QUEM VALDEMIRO SANTIAGO PERDEU R$ 800 MILHÕES?





Valdemiro Santiago passou por uma crise envolvendo a perda de R$ 800 milhões para o ex-genro, Felipe Iannie Pires. O antigo companheiro de Raquel Santiago teria juntado o valor e ficou com o total após a separação, de acordo com Leo Dias, do Metrópoles.





Fonte: TV Foco