CORPO ENCONTRADO EM PRAIA PROXIMO A BITUPITÁ É DO PESCADOR CAMOCINENSE, DIZ PEFOCE

Trabalhos realizados pela PEFOCE confirmaram que o corpo esquelético encontrado na Praia do Arrombado, localizada entre Bitupitá e a Praia das Curimãs, município de Barroquinha, era do pescador camocinense Elivaldo João da Silva, 51 anos, o “Bentivi”, residente na Rua Paissandu, bairro Brasília. O corpo foi localizado por volta de meio-dia de quarta-feira, 03









Bentivi havia saído por volta das 17h de quinta-feira, 27, para pescar sozinho. Outros pescadores amigo de Bentivi estranharam quando por volta das 07h da manhã de sexta-feira, 28, encontraram sua canoa ancorada no meio do Rio Coreaú, em frente à Praia do Pantanal, somente com seu material de pesca, e logo desconfiaram que Bentivi poderia ter caído da canoa e se afogado, pois tinha a saúde bastante debilitada e fazia constante uso de bebidas alcoólicas.





Operação de busca e salvamento





Quando as autoridades tomaram ciência do fato, foi iniciada uma operação de busca e salvamento coordenada pela Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros Militares de Sobral, com o auxílio da Polícia Militar e Defesa Civil de Camocim. A operação foi iniciada ainda pela manhã de sexta-feira, 28, e se estendeu até a manhã de quarta-feira, 03, ocasião em que a Marinha do Brasil lançou uma nota a imprensa suspendendo as buscas.





