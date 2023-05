Lula esbanja em hotel de luxo e comitiva gigante

A ida do presidente Lula e da primeira-dama Janja para a coroação do rei Charles III, em Londres (Inglaterra), chamou atenção pelas exigências da comitiva presidencial. O exclusivíssimo hotel, dividido também com a coroa holandesa e com a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, tem a “suíte real” pela bagatela de R$95 mil. O quartinho mais barato, em cotação fora do dia do evento da realeza, custa R$3,5 mil. A comitiva de Lula reservou um andar inteiro, estima-se que são cerca de 100 quartos.





O rei sou eu





Fonte do governo confirma: só a suíte de Lula custa R$40 mil por dia. O pagador de impostos brasileiro vai bancar R$120 mil para o casal petista.





Nem aí





A coroação ocorrerá na Abadia de Westminster. Pertinho de lá, cerca de 2,5km, está a Embaixada do Brasil em Londres, à disposição de Lula.





Ostentação





No desembarque, Janja, que adora ostentar, já mostrou que em Londres não seria diferente. Desceu com a bolsa Celine, avaliada em R$21,4 mil.





Quase meio século





Quem recebe um salário-mínimo e quer usar o reajuste de R$18 para bancar a luxuosa suíte, basta economizar a merreca por 458 anos.





(Diário do Poder)