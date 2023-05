Cachorro mais velho do mundo completa 31 anos com festa de aniversário

Bobi, o cachorro mais velho do mundo, comemorou na última quinta-feira (11) mais um ano de vida, ao completar 31 anos de idade. Ele, que mora em uma fazenda com sua família em Leiria, cidade portuguesa, e come comida de humano, nasceu em 11 de maio de 1992 e foi reconhecido pelo Guinness World Records, em fevereiro, pela idade avançada.





“Bobi tem sido um guerreiro por todos esses anos, só ele sabe o quanto está aguentando, não deve ser fácil porque a expectativa de vida de um cão médio não é tão alta e se ele falasse poderia explicar esse sucesso. Estamos muito felizes e gratos por ter o Bobi em nosso dia a dia”, contou Leonel Costa, o tutor do cão mais velho do mundo, ao site Daily Mail.





Ele explicou também que acredita que a idade avançada do cão está relacionada ao lar e ao alimento que ele consome. Bobi sempre viveu na área rural de Portugal e consome a mesma comida que seus tutores, porém, sem tempero.





