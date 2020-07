SOBRAL ANTIGA: Vista de Sobral da descida da Serra da Meruoca

A construção da estrada foi iniciada em 1915, e concluída em 1919. A Serra da Meruoca é localizada no município de Sobral, distante 200 Km de Fortaleza. Em relação ao nível do mar a altura média é de 717 m. Devido a sua altitude, a temperatura média pode chegar dos 15ºC aos 22°C.





A opinião dos engenheiros é que a primeira vista, tem-se a impressão de que se a estrada tivesse sido projetada pelo lado direito do riacho, a sua declividade teria sido mais suave. No entanto, continuar do mesmo lado do riacho seria impraticável, porquanto a subida para atingir a curva perigosa da Mata Fresca é muito íngreme e de uma extensão considerável. A estrada teria, então, de atravessar o riacho para o lado esquerdo e em seguida passar na ponte da Mata Fresca, transpondo-o pela Segunda vez.





(Via Facebook Sobral Antiga