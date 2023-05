PF deflagra operação para combater contrabando de cigarros no Ceará

A Polícia Federal deflagrou operação policial na manhã desta sexta-feira (12), com o objetivo de instruir Inquérito Policial que apura contrabando de cigarros no Ceará. Dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal estão sendo cumpridos em Fortaleza e Maracanaú.





A investigação da PF tem como objetivo revelar os responsáveis pela guarda e comercialização de 1.490 carteiras de cigarros estrangeiros importados ilicitamente, apreendidos em poder dos investigados ainda no final ano de 2017.





Em tempo





As buscas estão ocorrendo na Cidade 2000 em Fortaleza e também em Maracanaú, com apreensão de dois aparelhos celulares encontrados em poder dos suspeitos.





A análise do conteúdo do material apreendido possibilitará a confirmação da responsabilidades dos investigados, cujas condutas podem configurar, em tese, o cometimento do crime de contrabando, com pena de até 4 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido.





(CN7)