AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DE SOBRAL PRENDEM CINCO PESSOAS SUSPEITAS DE INTEGRAREM GRUPO CRIMINOSO

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão em flagrante de cinco pessoas suspeitas de integrarem um grupo criminoso e por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu no município de Graça - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, na tarde dessa quinta-feira (11), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na ocasião, drogas, aparelhos celulares e dinheiro também foram apreendidos.





Os trabalhos foram realizados por equipes da Delegacia Municipal de Pacujá com apoio da Delegacia Regional de Sobral, da PC-CE, além de composições do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) e da Força Tática (FT) da PMCE. Os suspeitos, já identificados durante as investigações, e uma outra mulher que também teria envolvimento com o grupo criminoso, foram localizados.





Carlos Eduardo do Nascimento Sousa, de 18 anos; João Batista de Paiva Mendes Filho, de 18 anos; João Lucas Torres Diogo, de 20 anos; Lucas Balbino Ferreira, de 23 anos; e Maria Marilane da Silva Balbino, de 20 anos, foram presos. Todos os suspeitos, que já possuem registros de antecedentes por crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, foram encontrados em um dos endereços alvos do mandado de busca e apreensão.





Na residência, os policiais apreenderam ainda 14 cartões bancários, cadernos com anotações sobre o comércio das drogas, sacos plásticos, diversos documentos, quatro aparelhos celulares e dinheiro, além de 29 embalagens de crack prontas para comercialização. Os cinco foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação criminosa. Após os procedimentos, todos os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.





Denúncia





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3641-1337, número da Delegacia Municipal de Pacujá. O sigilo e o anonimato são garantidos.