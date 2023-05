Nasa alerta: Asteroide de 200 metros passará perto da Terra

A Nasa emitiu um alerta por causa de um asteroide de 200 metros de diâmetro que está se aproximando da Terra a uma velocidade de mais de 82 mil quilômetros por hora.





O alerta tem um motivo: com essa velocidade e tamanho, o asteroide pode “causar um desastre global”, caso colida com o nosso planeta.





O elemento foi batizado de 2023 CL3 e colocado no grupo de rochas espaciais, pois apresenta certo risco por passar a, no máximo, 6,4 milhões de quilômetros de distância. Todas as rochas espaciais desse grupo são acompanhadas constantemente.





O 2323 CL3 deve passar pela Terra em 24 de maio, mas só será visível por meio de telescópios.





DEFESA CONTRA METEOROS

A Nasa lançou, no ano passado, a missão Double Asteroid Redirection Test, que tem como objetivo fazer uma “defesa planetária” para impedir a colisão e preparar a humanidade em caso de uma ameaça de impacto no futuro.