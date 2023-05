Cenipa conclui investigação sobre acidente aéreo que matou Marília Mendonça

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) finalizou a investigação referente ao acidente aéreo que causou a morte da cantora Marília Mendonça, do produtor Henrique Bahia, do tio e assessor Abicieli Silveira, além do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e do copiloto Tarciso Pessoa Viana.





O avião caiu em Piedade de Caratinga, na Região do Rio Doce, em Minas Gerais, em novembro de 2021.





O Cenipa, entretanto, disse que só tornará público o resultado após compartilhar as informações com as famílias das vítimas, em uma reunião prevista para acontecer na próxima segunda-feira (15). A decisão, segundo a entidade, foi tomada em “respeito aos familiares das vítimas”.





