Cirurgia em olhos de pets com pele de tilápia poderá ser aplicada em humanos

A pele de tilápia, utilizada em olhos de pets, também poderá ser aplicada para a reconstrução de olhos humanos. A técnica foi desenvolvida pela veterinária cearense Mirza Melo. Agora, ela concilia as cirurgias com mesas de estudos formadas por médicos pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) que acreditam na evolução do método.





A pesquisadora desenvolveu o estudo com o uso do colágeno presente na matriz dérmica da pele de tilápia para realizar cirurgias na visão de cães e gatos.





“Minha maior demanda eram as lesões de córnea. As raças muito populares de nariz curtinho se machucam de forma muita grave e, muitas vezes, essas lesões tendem a complicar. A úlcera era uma demanda que a gente tinha e a tilápia vem exatamente ao encontro de uma deficiência que o cão tem, que é a ausência de uma membrana que possui colágeno. A tilápia funciona como um doador de colágeno puro, que norteia o crescimento de muitos tecidos”, afirmou.





Atualmente, são 400 animais tratados com o mesmo método. A pesquisa com pele de tilápia começou em 2014, no Ceará, com curativos em queimaduras, mas já evoluiu para mais de dez especialidades médicas. Além disso, deve se expandir a muitas outras e o tratamento oftalmológico feito em animais pode chegar aos humanos.





GC Mais