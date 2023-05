Deputado denuncia complô para cassar eleitos pelo PL no Ceará

Seis magistrados já proferiram seus votos. Quatro deles foram favoráveis à cassação e dois contrários. Após um pedido de vista – onde se concede um prazo maior para apreciação da matéria -, a sessão foi encerrada e será retomada em 30 de maio, onde o imbróglio terá uma definição.





Se aprovada, a decisão afeta quatro deputados estaduais eleitos pelo PL no Ceará: Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Doutora Silvana e Marta Gonçalves.





O deputado estadual mais votado no Ceará nas últimas eleições, Carmelo Neto (PL), se manifestou sobre o caso em suas mídias sociais, nesta segunda-feira (15), e relatou que partidos de esquerda ingressaram com a ação e estão patrocinando essa “caça às bruxas”, são eles: PT e PSOL.





– Vamos recorrer até as últimas instâncias do Poder Judiciário, e se o PT pensa que vai nos calar, é agora que a gente vai trabalhar mais, mais e mais pelo estado do Ceará – disse Carmelo Neto, em vídeo publicado no Twitter.





(Pleno News)

QUEREM ME CASSAR. Peço sua ajuda, compartilhe ao máximo. pic.twitter.com/9UZECoOk2W — Carmelo Neto (@carmelonetobr) May 15, 2023