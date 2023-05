Gasolina já é vendida mais barata em postos de combustível do Ceará

O litro da gasolina já pode ser encontrado com preços mais baratos nesta quarta-feira (17) nos postos de combustíveis do Ceará. No posto de combustível localizado na Avenida Ailton Gomes, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, o valor do litro da gasolina comum é R$ 4,95; a redução foi de quase R$ 0,30 em relação à semana anterior.





Preço médio do litro da gasolina até semana passada era de R$ 5,45 no estado, conforme a Agência Nacional do Petróleo e Gás. Nesta quarta, alguns estabelecimentos já vendem o produto R$ 5 ou menos.





O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira (16) a redução nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha (GLP). Os novos preços valem a partir desta quarta.





A afirmação foi feita ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reunião entre os dois em Brasília.





Segundo Jean Paul Prates, as reduções nas distribuidoras serão as seguintes:





gasolina A: redução de R$ 0,40 por litro (-12,6%);

diesel A: redução de R$ 0,44 por litro (-12,8%);

gás de cozinha (GLP): redução de R$ 8,97 por botijão de 13 kgs (-21,3%).





Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$ 100. O valor praticado na revenda, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo.





As denominações “gasolina A” e “diesel A” se referem ao combustível puro – antes da mistura com álcool e biodiesel, respectivamente.





Impacto pode ser pequeno no estado





Ainda não há previsão de qual será o novo preço da gasolina no Ceará, conforme o Sindipostos. Apesar da redução anunciada pela Petrobras na manhã desta terça-feira (16).





Antônio José, assessor de assuntos econômicos do Sindipostos, disse que a empresa brasileira é responsável por pelo menos 60% de todo combustível repassado ao estado. Ainda assim, é preocupante, em sua opinião, que a Petrobras tabele um preço sem levar em conta as empresas estrangeiras.





“Há uma disparidade entre o preço que vem da refinaria e o que chega no varejo. Além de tudo, a Petrobras não é o único fornecedor de combustível. Quando ela anuncia redução de certo valor, não necessariamente as outras companhias farão redução. Isso quer dizer que os postos podem ficar impedidos de fazer queda ou aumento somente com o anúncio da Petrobras”, completou o assessor.

Além das empresas estrangeiras, refinarias da Bahia e do Rio Grande do Norte abastecem o estado. Outros fatores influenciam essa disparidade, como a mistura de outras substâncias à gasolina. O próprio etanol, por exemplo, representa quase 30% da gasolina que consumimos.





“O que vai acontecer é que os demais players vão continuar comprando lá de fora, a Petrobras não vai ter condições de atender (a demanda) e o pessoal de fora não vai querer vender perdendo dinheiro. Temos que esperar para ver como fica”, disse.