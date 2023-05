Homem recebe multa de R$ 4,7 mil por consertar buraco em rua

O aposentado Claudio Trenta, de 72 anos, recebeu uma multa de € 882 (R$ 4,7 mil, na cotação atual) por ter consertado um buraco de 30 centímetros em uma rua, em Barlassina, na Itália.





Claudio havia relatado o problema para o governo local, mas, como não obteve resposta, decidiu consertar o buraco por conta própria em abril deste ano. Além disso, ele criou um grupo nas redes sociais chamado “Acontece em Barlassina e arredores” no qual expõe os problemas da região.





Quando viu o buraco na rua, Claudio resolveu arrumá-lo e, para isso, gastou R$ 75 e usou alcatrão e resíduo proveniente da destilação do carvão. Dias depois, ele recebeu uma multa por ter feito o trabalho sem permissão oficial ou competência para isso. Além disso, o governo local exigiu que Claudio remova o conserto realizado no buraco.





“Se me acharem idiota estão muito enganados. Me provocaram e agora estou apresentando uma queixa ao município por omissão de documentos oficiais. Não suporto o fato de que as pessoas que são pagas para servir aos interesses dos cidadãos não respeitam os próprios cidadãos”, finalizou em entrevista ao Corriere della Sera.





Isto É