DEPUTADO DR. OSCAR RODRIGUES PRESTIGIA ANIVERSÁRIO DE JOÃO LORETO

O deputado estadual, Dr. Oscar Rodrigues, foi um dos convidados especiais da festa de comemoração do aniversário do líder político, promoter de festas, João Loreto, proprietário do complexo de lazer que leva seu nome e que já tem uma tradição de quatro décadas, atuando na região do Mumbaba, distrito de Massapê.

O encontro com o aniversariante, neste sábado (6), dia em que ele completa 75 anos de idade, foi bastante significativo, uma vez que ambos não se conheciam, apesar do líder político já ser parceiro do deputado Moses Rodrigues há alguns anos.





João Loreto é patriarca de uma grande e conceituada família, com atuação em alguns bairros da cidade.