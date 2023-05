Deputado se irrita com falas de Dino em regular Internet passando por cima do congresso: “ei sobrepeso, você não está em Cuba não”; VEJA VÍDEO

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) fez discurso em tom de ameaça contra o ministro da Justiça Flávio Dino em fala no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Horas após o embate de Dino com o senador Marcos do Val (Podemos-ES), o deputado bolsonarista tomou a palavra, chamou o ministro ‘para a porrada’ e ironizou seu peso — ao chamá-lo de "sobrepeso".

Deputado do PL chamou Dino para a porrada e ironizou seu peso após fala do ministro sobre 'SWAT e Vingadores' — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) May 10, 2023