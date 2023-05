Ditador venezuelano desembarca no Brasil para agenda com Lula; VEJA VÍDEO

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ao Brasil na noite do último domingo (28) para a reunião com Lula (PT) nesta segunda e para a cúpula de líderes da América do Sul (veja vídeo acima). Vale lembrar que Maduro não era permitido visitar o país na gestão Bolsonaro, por conta de uma lei que proibia a presença de ditadores em solo brasileiro.





De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 11 presidentes estarão presentes no evento que deve ocorrer na terça-feira, em Brasília.





“Agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos de nosso continente. Estar ciente!”, publicou Maduro nas redes sociais.

#ÚltimoMinuto | En compañía de la primera combatiente @ConCiliaFlores, el Presidente @NicolasMaduro es recibido con honores en Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil. pic.twitter.com/SpVBCum8Ms — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) May 29, 2023