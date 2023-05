EM SOBRAL: Esgoto estourado em avenida da COHAB III causa revolta em moradores

Moradores da Av. Doutor Antônio Paula Pessoa, no bairro Cohab II, estão revoltados com inundação de água com dejetos em um trecho da via, deixando-a completamente tomada por água de esgoto.

A senhora Conceição Aguiar, que é comerciante, mora há vários anos naquela avenida, relata que o serviço da Autarquia Municipal de Água e Esgoto (SAAE) é precário, este problema dos esgotos não é de agora. Ela fala em tom de revolta que tem crianças na sua residência adoecendo por conta dos mosquitos e o mal cheiro. A senhora diz que já perdeu muitos clientes, pois ninguém quer entrar no seu comércio e se sujar com lama. “Pagamos tanto, tantos impostos, e não temos direito á nada, sequer um representante aparece pra atuar em prol de nós moradores”, ressalta.

O jovem Samuel fala que já fez de tudo, já reclamou, já fez diversas denúncias e não obteve nenhum sucesso, cidadão diz que os idosos e crianças são os que mais sofrem com todas as mazelas causadas por esses esgotos.





Fonte: Chico Nildo