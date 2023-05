EM SOBRAL: Mato invade praça no bairro Parque Santo Antônio

De acordo com denúncias feita por moradores, O espaço de lazer que fica bem em frente ao CSF do Parque Santo Antônio, está entregue às baratas, o mato tomou conta de um espaço que poderia estar servindo para a população daquele bairro, e assim contribuir com a juventude.

A praça José Freires Gomes que fica localizada no bairro Parque Santo Antônio está totalmente tomada pelo mato que invadiu o local de lazer dos moradores da região. A denuncia foi feita pelos próprios moradores do bairro que solicitam ao ´poder publico que façam uma limpeza no local.





Os moradores reclamam por parte da gestão municipal, do abandono do local. Em entrevista ao Portal Paraíso, senhora Maria Núbia, que mora nas proximidades da praça, afirma que o local deveria ter um cuidado maior por parte do poder público, principalmente porque fica bem em frente a um posto de saúde, em que o povo diariamente leva seus filhos e parentes a fim de consultar e buscar melhorias no tocante á saúde.





Um outro morador da região, o senhor Eliezer Barbosa, disse que se torna praticamente inviável usar a academia ao ar livre que tem naquele espaço. De acordo com Eliezer, o mato é um forte aliado a bandidagem, que se aproveita da atual situação, para praticamente crimes como assaltos e furtos das pessoas que passam nas proximidades do local, principalmente aos que se arriscam em fazer caminhada. Além do perigo de assaltos, a presença de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, entre outros, é algo constate no local.





Fonte: Chico Nildo