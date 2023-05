EMPRESÁRIO SOBRALENSE É FEITO REFÉM E SUSPEITOS SÃO PRESOS

Na tarde desta quinta-feira,25, a Polícia Militar do Ceará, através da Força Tática da 1ªCIA/3ºBPM, frustrou um roubo com restrição de liberdade das vítimas e prendeu dois indivíduos vestidos com roupa de gari em posse de armas de fogo, no município de Sobral-CE.





De acordo com informações do capitão Pessoa, Subcomandante do 3 º BPM, a CIOPS recebeu informações sobre um possível sequestro em andamento no bairro Junco, em Sobral, uma equipe da Força Tática, conseguiu prender duas pessoas em flagrante no momento em que estavam tentando fugir da residência da vítima.

Durante a ação dos criminosos, uma das vítimas conseguiu fazer uma ligação para 190 e passou detalhes sobre o crime que estava em andamento. A Força Tática e as demais composições de serviço seguiram de imediato para o local e tiveram êxito na prisão de dois homens portando duas armas de fogo.





Na ação foram recuperados dois celulares, 16 relógios, dois revólveres calibre 38 e mais de R$ 7 mil em espécie.





Via Sobral Online