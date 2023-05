Operação da Polícia Civil resulta na prisão de chefe de grupo criminoso em Fortaleza

Uma operação desenvolvida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), resultou na prisão de um homem apontado como o chefe de um grupo criminoso envolvido com jogo do bicho, lavagem de dinheiro e extorsão. A ação desenvolvida, na manhã desta quinta-feira (25), resultou ainda no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão que findou em uma prisão em flagrante por posse de munição, além da apreensão de nove veículos – sendo dois de luxo –, aparelhos celulares, notebooks, documentos, dezenas de maquinetas e uma quantia de dinheiro em espécie que ainda está sendo contabilizada.





A captura do alvo ocorreu no bairro Granja Lisboa, na Área Integrada de Segurança 02 (AIS 02) de Fortaleza, mesma região onde o suspeito detinha o controle do esquema de jogatina. As investigações em torno do alvo ocorrem há cerca de nove meses. Além das decisões judiciais cumpridas em Fortaleza, um mandado de busca e apreensão foi efetivado em Itapipoca.

O delegado geral da PC-CE, Márcio Gutiérrez, comentou sobre a operação desenvolvida. “Essa prisão realizada hoje foi de um chefe de um grupo criminoso, que tinha, como principal atividade, o cometimento de crimes graves como integrar organização criminosa, extorsão, explorar o jogo do bicho e lavagem de dinheiro.” disse. Além da prisão, foi apreendido um vasto patrimônio do suspeito. “Nosso trabalho não é somente localizar e prender essas lideranças, mas também de promover uma asfixia financeira e tirar o patrimônio que eles angariaram com as atividades criminosas”, ponderou o delegado geral.