Polícia Militar recupera motocicleta roubada no mesmo dia do crime, em Sobral

Uma ação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ocorrida na noite dessa quarta-feira (24), resultou na recuperação de uma motocicleta que havia sido roubada, na manhã do mesmo dia, na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Durante um patrulhamento pelo bairro Alto do Cristo, em Sobral, uma composição policial avistou uma motocicleta estacionada próximo a uma residência, com as mesmas características de um veículo que havia sido alvo de uma ação criminosa, na manhã do mesmo dia. Com a abordagem, os policiais identificaram que a motocicleta estava com queixa de roubo no sistema policial.





A moto foi encaminhada para a Delegacia Municipal de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na cidade. Na delegacia, foram realizados os procedimentos necessários para apreensão da motocicleta e restituição ao proprietário. A pessoa que estava na posse do veículo também foi conduzida para a unidade policial, onde prestou esclarecimentos sobre o caso. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar as pessoas envolvidas no crime.