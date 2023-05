Foragido da justiça, Adriano Mambira é morto após troca de tiros com Cotar em Monsenhor Tabosa

Chegou ao fim na manhã desta sexta-feira (05/05), a intensa caçada a um dos criminosos mais procurados do Ceará. Tombou sem vida, Adriano Carneiro do Nascimento, o Adriano Mambira, após confronto com policiais do Comando Tático Rural (COTAR). A ação aconteceu na localidade de Mundo Novo, zona rural de Monsenhor Tabosa, sua região de origem.





A operação começou por volta das 3h, com uma grande movimentação de viaturas. O setor de inteligência conseguiu descobrir o esconderijo de Adriano, que estava foragido da Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS), desde fevereiro passado.





Quando chegaram e cercaram a casa onde ele estava, já foram recebidos com disparos pelo indivíduo, dando início a troca de tiros e Mambira acabou atingido. Ainda chegou a dar entrada no Hospital Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Em seu histórico de crimes, constam homicídio, assaltos e estupro. Ele era irmão do Lourão do Crime, que também foi morto em circunstâncias semelhantes de confronto com PMs no ano de 2019.





Chegou a ficar recolhido na PIRS por quase três anos, tendo sido capturado numa mega operação das forças de segurança em 2020 e era o único dos três fugitivos que ainda não havia sido localizado, impressionando aos policiais que participaram da ação hoje, por ele ter buscado refúgio no “terreiro de casa”.





O corpo de Adriano Mambira será recolhido para o núcleo da Perícia Forense de Crateús.





