Quiteriense é preso suspeito de importunação sexual contra a própria filha no Piauí

Um homem de 34 anos, natural de Santa Quitéria, no Ceará, foi preso em flagrante na última quarta-feira (03/05), em Luzilândia, região norte do Piauí. As informações são do site Infocopiauí.





O homem, de iniciais F.C.S.S, foi preso pela Polícia Civil suspeito dos crimes de importunação sexual e lesão corporal contra a própria filha, uma adolescente de 14 anos.





Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia de Luzilândia e agora encontra-se à disposição do Poder Judiciário.





A Voz de Santa Quiteria