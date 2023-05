Assaltantes levam cerca de R$ 15 mil de mercantil em Hidrolândia

A Polícia continua em diligências a procura da dupla que assaltou um mercantil no começo da manhã de ontem (04/05), na rua Presidente Castelo Branco, no centro de Hidrolândia. Segundo informações, foi levado do estabelecimento, uma quantia aproximada de R$ 15 mil, bem como cheques.





O fato, que foi registrado no próprio sistema de videomonitoramento, surpreendeu por ter ocorrido por volta das 6h16, poucos minutos após o estabelecimento ter sido aberto.





Um dos criminosos entrou no local, de boné e máscara, indagando se teria queijo a venda e momentos depois, anunciou o assalto, colocando uma arma na cabeça do proprietário, enquanto o outro comparsa, que estava de capacete, chegou e ficou com um funcionário da empresa.





Após recolher o valor, que seria apurado do dia anterior, os assaltantes fugiram sentido à Santa Quitéria. Há suspeita de que a moto usada pela dupla, uma Honda Bros vermelha, possa ser a que foi roubada no interior de Santa Quitéria dois dias antes.





A Voz de Santa Quiteria