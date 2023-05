Vacina de Bolsonaro em SP foi registrada com email de “Lula”

O ex-presidente não esteve na capital paulista no dia em que foi registrada a vacinação; o caso está sendo investigado.





Um email com o nome de Lula foi usado para registrar a vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade de São Paulo. A fraude está sendo apurada pela Prefeitura da capital paulista.





Nos dados registrados, o autor da fraude colocou o nome, CPF, dia e mês de nascimento do ex-presidente Bolsonaro. O ano de nascimento está errado e o email registrado é “lula@gmail.com”.





O sistema diz que Bolsonaro recebeu uma dose única da Janssen na UBS do Parque Peruche, periferia da Zona Norte de São Paulo, no dia 19 de julho de 2021.





Nesta data, o político estava em Brasília, depois de receber alta do hospital onde esteve até o dia 18 daquele mês.





Há outro detalhe sobre a fraude feita em nome do ex-presidente: a pessoa apontada como profissional que supostamente aplicou a vacina nunca trabalhou na UBS indicada no sistema. A unidade de saúde também garante que Bolsonaro nunca esteve no local.





O caso está sendo investigado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal (PF).





(Pleno News)