Homem detido 25 vezes por furto é preso novamente no Centro de Fortaleza

Um homem preso 25 vezes por furto foi novamente detido, na última quinta-feira, 4, no Centro de Fortaleza. Após a 26ª prisão, Carlos José Queiroz da Costa foi internado no Instituto Doutor José Frota (IJF) depois de sofrer tentativa de linchamento por pessoas que o flagraram após o furto.





As informações obtidas apontam que o homem foi preso na rua Senador Alencar, no Centro, suspeito de cometer o furto no interior de uma agência bancária.





De acordo com a investigação, a vítima do furto estava no banco quando percebeu a falta da própria bolsa. Em seguida, a mulher recebeu uma notificação de tentativa de compra em seu cartão. Ela foi até a loja e verificou as câmeras de segurança, em seguida teve acesso a imagens do autuado com a bolsa dentro do estabelecimento.





Conforme a decisão judicial, a prisão de Carlos, novamente por furto, demonstra "periculosidade e habitualidade no envolvimento de práticas criminosas".





Juízo converteu a prisão dele em preventiva e pontuou que não é viável a aplicação de medidas cautelares no caso dele, pois "nenhuma delas impedirá o custodiado a praticar um novo crime, sendo certo, que em liberdade ele encontrará estimulo para renovação do intento delitivo", informa a decisão.





