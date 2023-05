Ônibus sai da pista e cai em ribanceira na BR-116

Um ônibus intermunicipal caiu do viaduto no Anel Viário, em Itaitinga, município da região metropolitana de Fortaleza, nesta sexta-feira (5), e deixou, pelo menos, 15 pessoas feridas. Uma delas, em estado, mas consciente. O acidente aconteceu no km 17 da BR-116. O Corpo de Bombeiros informou que não há óbitos.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo ia para Morada Nova, no interior do estado. Agentes da PRF foram ao local para realizar atendimento e orientação. O Samu Ceará informou que foi acionado e enviou oito ambulâncias para o local.





O veículo estava em serviço pela Prefeitura de Morada Nova e levava 25 pessoas, que faziam tratamentos de saúde em Fortaleza. Todas elas foram retiradas de dentro do ônibus, sendo que, pelo menos, 15 ficaram feridas. Sete foram encaminhadas ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), na capital, e oito para um hospital em Itaitinga.





Alguns passageiros relataram que o veículo estava em alta velocidade. O motorista teve ferimentos mais graves, e ficou preso às ferragens. No ônibus, estavam crianças e gestantes entre os passageiros.





“O trânsito no km 17 da BR-116 está parado devido ao acidente envolvendo o ônibus de passageiros. A PRF solicita aos motoristas que abram espaço para os veículos de emergência que tentam chegar ao local para socorrer vítimas que ainda precisam de atendimento”, disse a PRF.





O Corpo de Bombeiros também foi acionado. "O cenário era bem caótico, muitas vítimas dentro do ônibus. Pessoas tumultuadas, cada uma querendo o mais rápido possível", disse o Major Luiz Gadelha. Ele disse ainda que a maioria dos ferimentos foi leve, e poucas pessoas tiveram lesões mais graves.





"A operação foi complexa devido o acesso ao local, trânsito muito intenso, a quantidade de vítimas, que tinha crianças, pessoas idosas. São pessoas que moram em Morada Nova e fazem tratamentos em Fortaleza", detalhou o major.





G1-CE / O POVO