Homem é morto e 4 pessoas são baleadas em ataques a tiros em Fortaleza

Um homem foi morto e quatro pessoas foram baleadas em ataques a tiros nos bairros Pirambu e Cristo Redentor, em Fortaleza, na tarde deste domingo (21). As ações nos bairros vizinhos ocorreram em um curto espaço de tempo.





Na primeira ocorrência, três pessoas foram baleadas na Rua Nossa Senhora das Graças, no Bairro Pirambu. As três vítimas foram socorridas, mas um homem de 47 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.





Momentos depois, outras duas pessoas foram baleadas em via pública no Bairro Cristo Redentor. Os feridos na segunda ação também foram socorridos.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram localizar uma motocicleta usada pelos suspeitos dos ataques. O veículo, encontrado no Bairro Cristo Redentor, foi apreendido e encaminhado ao plantão do 34º Distrito Policial (DP).





Ainda conforme a Secretaria da Segurança, o caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.





Com informações do G1/CE