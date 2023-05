Vini Jr se revolta após ato de racismo e sugere sair do Real Madrid

O atacante Vinicius Junior, novamente vítima de racismo na tarde deste domingo (21), em jogo pelo Campeonato Espanhol, usou as redes sociais para desabafar sobre os atos racistas que sofreu no jogo contra o Valencia.





Na publicação, o brasileiro fez fortes críticas a La Liga, à federação espanhola e sugeriu até uma saída do Real Madrid.





– Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas – desabafou Vini.

Ao fim do texto, o atacante deu indicações de que pode sair do clube – e da Espanha.

– Eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui – escreveu.









Vini Jr sofre racismo em jogo contra o Valencia





No Mestalla, estádio do Valencia, que recebia o Real pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, os torcedores da equipe local entoaram cantos racistas contra o brasileiro.





No segundo tempo, a torcida do Valencia começou a cantar “Mono, mono, mono…”. A palavra significa macaco, em espanhol.

Vini discutiu com os torcedores e chegou a tentar mostrá-los para o árbitro, mas a partida seguiu.





Confira a nota do atacante na íntegra





Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.





