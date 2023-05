Idoso é morto em Fortaleza após discussão com pintor por causa de Pix

O que era para ser um serviço de pintura terminou em tragédia no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, na última sexta-feira, 12. Um casal de professores aposentados contratou um homem para o trabalho e acabou sendo agredido após discussão com ele.





O proprietário da casa, Francisco das Chagas Pereira Sales, de 65 anos, foi morto com golpes de barra de ferro, e a esposa dele, da mesma idade, foi asfixiada, mas sobreviveu e está internada. Suspeito pelo crime foi preso.





A família do casal de idosos caracteriza o caso como um latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Segundo os familiares, o pintor exigiu uma transferência via Pix, no entanto, os idosos não possuíam a ferramenta. Após discussão, eles foram torturados, conforme a denúncia.





Francisco foi velado no bairro Parangaba, e o sepultamento aconteceu no cemitério Memorial da Paz, em Maracanaú. De acordo com a família, a idosa foi encontrada na calçada com diversos ferimentos, e o idoso estava dentro de casa morto após os golpes.





A família relata que ela sobreviveu porque desmaiou e o criminoso teria pensado que ela estava morta. No entanto, ao recuperar a consciência, à noite, a mulher conseguiu sair de casa e caiu na calçada, onde foi amparada pela vizinhança. Ela foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, onde está internada.





A filha do casal relata que a mãe afirmou que só conseguia fazer transferências por TED (Transferência Eletrônica Disponível), que não caem na conta bancária no mesmo momento. O criminoso exigia o Pix para pegar o valor naquele momento, segundo ela. "Ele torturou a minha mãe, a estrangulou. Meu pai era um senhor de 65 anos, não tinha necessidade disso. Ele fez essa brutalidade com meus pais, a minha mãe está no IJF", relata a filha, de nome preservado.





A apuração do órgão aponta que o homem fazia uma obra no imóvel e lesionou as vítimas após uma discussão. José Ericson Brito da Câmara foi preso em unidade hospitalar e autuado em flagrante por extorsão com resultado de morte consumada tentada. O suspeito está à disposição da Justiça.





O POVO