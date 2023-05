Mulher 'grávida' é presa transportando 1,5 kg de cocaína em barriga falsa

Duas pessoas foram presas por tentar esconder 1,5 kg de cocaína dentro de uma barriga falsa de grávida durante uma blitz de rotina na Interestadual 85, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O caso foi divulgado pela polícia de Anderson County na segunda-feira, 15.





Segundo reportagem da ABC News, os agentes de segurança prenderam Anthony Miller e Cemeka Mitchem, sendo que a mulher se passava por grávida usando uma barriga de borracha com grande quantidade de drogas colada por dentro.





Os dois foram questionados sobre detalhes da gravidez e deram informações contraditórias sobre a data prevista para o suposto parto do “bebê”. Ao perceber a desconfiança da polícia, Mitchem correu e deixou cair o pacote com as drogas de dentro da barriga falsa.





O casal foi preso em flagrante e permanece detido, sem direito a fiança.





Terra