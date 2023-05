IFCE abre seleção para estagiários com bolsas de até R$ 1.665 no Ceará

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu inscrições para processo seletivo de estágio em todo o Ceará. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de maio no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).





As vagas são destinadas para estudantes do curso de direito (pós-graduação) e para diversos cursos do ensino superior, médio e técnico.





O estudante aprovado para direito receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.665,22 com jornada de 30 horas semanais. Já para o ensino superior, os valores são de R$ 787,98 com jornada de 20 horas semanais e R$ 1.125,69 com jornada de 30 horas por semana.





Para o ensino médio e técnico os valores são R$ 486,05 com jornada de 20 horas semanais e R$ 694,36 com jornada de 30 horas semanais, respectivamente. O auxílio-transporte corresponderá a R$ 10 por dia trabalhado.





O estudante também pode tirar dúvidas através do atendimento via WhatsApp do CIEE no número: (11) 3003-2433.





G1 CE