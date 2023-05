Barragem de Mamoeiro, em Antonina do Norte, sangra pela primeira vez

O açude de Mamoeiro, no município de Antonina do Norte, no Cariri do Ceará, sangrou no último sábado (6). Desde sua inauguração, em 2012, é a primeira vez que acontece a sangria. Com isso, o reservatório se tornou o 71º a atingir o nível máximo no Estado em 2023.





Localizada na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, a barragem tem 17,4 hectometros cúbicos de capacidade e é responsável pelo abastecimento da população de Antonina do Norte, além de ajudar no apoio as pequenas atividades produtivas e agropecuárias.





Conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o Ceará chegou a 50,8% no acumulado hídrico nos reservatórios, índice que aconteceu pela última vez há quase 11 anos. Ao todo, são 71 açudes que entraram em sangria e outros 6 que estão com mais de 95%.





G1 CE